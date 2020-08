Vrača se letalska povezava z Rimom

S 7. septembrom bo ponovno vzpostavljena vsakodnevna letalska povezava med Trstom in Rimom z letalsko družbo Alitalia. Družba Trieste Airport je včeraj sporočila, da bo po dogovoru, sklenjenem v četrtek zvečer, med Ronkami in letališčem Fiumicino sprva zagotovljen en let na dan, letalske karte so naprodaj od včeraj. Na spletni strani letalskega prevoznika Alitalia so naprodaj tudi karte za zimsko sezono, torej od 25. oktobra dalje. Iz Trsta v Rim bo od 7. septembra mogoče leteti ob 6.55, iz Rima v Trst pa ob 21.50. Od 1. do 24. oktobra bo Alitalia ponujala dva leta na dan v vsako smer: iz Trsta v Rim ob 6.55 in 15.25, iz Rima v Trst pa ob 13.30 in 21.50.

Lete so prekinili spomladi zaradi pandemije, po rahljanju ukrepov pa jih Alitalia ni spet vzpostavila. Deželni svetnik G5Z Cristian Sergo je v tiskovni noti poudaril, da bo »zdaj treba poskrbeti, da bo ta storitev tudi privlačna«.