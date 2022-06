Vrača se poletje, toda le za kratek čas

Z okrepitvijo anticiklona je začel pritekati proti nam občutno toplejši subtropski zrak, ki nam bo zagotovil nekaj povečini sončnih in toplejših dni, sicer z občasno popoldansko in večerno krajevno nestanovitnostjo. Najvišje dnevne temperature se bodo v nižinah od jutrišnjega dne spet dotaknile 30 stopinj Celzija. Povratek poletja bo razmeroma kratkotrajen, saj se bo vreme, kot kaže, spet občutneje spremenilo že v začetku prihodnjega tedna.

Od danes do nedelje bo z jugozahodnimi vetrovi ob višjih temperaturah pritekal nekoliko bolj vlažen zrak, zato se bo v popoldanskih urah ponekod povečala nestanovitnost. Dopoldnevi bodo v glavnem sončni, več spremenljivosti bo v popoldanskih urah. Ponekod, zlasti v gorah in v severnih nižinskih predelih bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki bodo ob morju manj pogoste in verjetne, kakšen nevihtni oblak pa bi se lahko tudi ob morju pojavil zlasti danes in jutri ter v nedeljo.

V ponedeljek zvečer ali v noči na torek se bo ob prehodu hladne vremenske fronte vremenska slika občutno spremenila, nato bo na vreme pri nas nekaj dni vplivalo hladno višinsko jedro, ki se bo zadrževalo v naši bližini.

V ponedeljek se bo povečala spremenljivost, čez dan bodo že možne krajevne padavine, ki bodo verjetnejše in pogostejše zvečer in v noči na torek. Vmes bodo plohe in nevihte. Ozračje se bo predvidoma v torek spet občutno ohladilo in bo zapihala burja. Vremenska slika se bo nato, kot kaže, spet umirila v drugi polovici prihodnjega tedna, ko bo spet topleje, a najbrž ne prevroče.