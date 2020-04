Vreme že dolgo ni bilo tako »zdravo«

Po zaslugi anticiklona s središčem nad osrednjimi evropskimi predeli in deloma nad državami vzhodne Evrope te dni pri nas in v večjem delu Evrope prevladuje sončno in zelo prijetno pomladno vreme. Vremenska slika že dolgo ni bila tako »zdrava«. Proti nam namreč že več dni priteka zelo suh zrak in je ozračje povsem čisto. Vidljivost je odlična. Relativna vlaga se že nekaj dni giblje na izredno nizkih vrednostih in je povečini le 10 do 20-odstotna. Pihlja pa šibka burjica. Najvišje dnevne temperature povsod presegajo, mestoma tudi občutno, 20 stopinj Celzija. Ob prevetrenem ozračju je tudi zrak čist. Koncentracije mikroprašnih delcev PM 10 so občutno pod mejnimi vrednostmi.

Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi jutri in v petek, ko bo burja oslabela. Tudi ob koncu tedna bo prevladovalo sončno in za ta čas zelo toplo vreme. Najvišje dnevne temperature se bodo ponekod na Goriškem lahko povzpele do okrog 27 stopinj Celzija. Odstotek relativne vlage se bo ob koncu tedna ob odsotnosti burje spet malo povečal. Z zdajšnjih izredno nizkih vrednosti se bo spet pomaknil v normalnost pomladnega dogajanja. Še naprej bo torej prijetno.