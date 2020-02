Vremenska fronta v Avstriji in Nemčiji povzroča nevšečnosti

Vremenska fronta, ki vpliva tudi na vreme pri nas, je ponekod v Avstriji in Nemčiji povzročala nevšečnosti. Zaradi močnega deževja in močnega vetra, so številna gospodinjstva ostala brez elektrike. Poročajo pa tudi o poplavah. V Avstriji je bilo nahjuje v deželah Solnograška, Predarlska, Zgornja Avstrija in Spodnja Avstrija, kjer so sunki vetra dosegli hitrost okoli 110 kilometrov na uro.

V Zgornji Avstriji je danes brez elektrike ostalo okoli 11.000 gospodinjstev. Iz dežele poročajo o več kot 470 intervencijah gasilcev. O izpadu elektrike poročajo tudi iz Solnograškega, kjer je prizadetih okoli 1500 gospodinjstev. Imajo pa v deželi težave predvsem zaradi podrtega drevja. Najhuje je na območju Flachgaua v okolici Salzburga. Na Dunaju so danes zaprli vse večje parke, med drugim živalski vrt Schönbrunn.

V Nemčiji povzroča težave močno deževje zlasti na jugozahodu države. Ponekod so potoki presopili bregove. V Schwarzwaldu naj bi v 72 urah padlo okoli 120 litrov dežja na kvadratni meter.