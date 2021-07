Vremenske razmere bodo v prihodnjem tednu drugačne

Višek vročine pri nas pričakujemo še danes in jutri, ko se bo živo srebro ponekod lahko dvignilo do okrog 34 stopinj Celzija. Tople bodo tudi noči. Prevladovala bo jasnina. Vročinski val pa se bo za razliko od naših krajev v južnih predelih Sredozemlja nadaljeval in ponekod še stopnjeval.

Od nedelje se bo pri nas subtropski zrak umaknil pred severno višinsko dolino, ki bo dosegla alpsko območje. Ob prehodu hladne vremenske fronte se bo povečala nestanovitnost. V nedeljo bo prevladovala spremenljiva oblačnost, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Vmes bodo lahko zlasti ob morju tudi prehodna obdobja z delnimi razjasnitvami. Čez dan in proti večeru se bo ozračje ohladilo. Zvečer bo zapihala šibka do zmerna burja. Občutno bolj sveže bo.

V ponedeljek bo sprva še nestanovitno in bodo še možne poslednje padavine, čez dan pa se bo vreme izboljšalo.

Vrzel v zračnem tlaku bo pustila večdnevne posledice. V prihodnjem tednu ne bo večje vročine. Najvišje dnevne temperature bodo pod 30 stopinjami Celzija, bolj sveže pa bodo tudi noči. Sonca sicer ne bo manjkalo, toda od časa do časa bo zlasti v popoldanskih urah in v goratih predelih ozračje nestanovitno in bodo zato krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše.