Vrhovno sodišče: država je dolžna zagotavljati financiranje STA

Vrhovno sodišče je razveljavilo začasno zadržanje uredbe o financiranju javne službe STA. Med drugim ugotavlja, da agenciji ni uspelo dokazati, da bi zgolj z zadržanjem uredbe dobila državno nadomestilo. Hkrati je sodišče zapisalo, da je po zakonu Republika Slovenija dolžna mesečno zagotavljati financiranje za leto 2021 skladno s poslovnim načrtom. Predsednik Borut Pahor pa bo v torek v predsedniški palači priredil delovno srečanje z direktorjem Slovenske tiskovne agencije Bojanom Veselinovičem in direktorjem urada vlade za komuniciranje Urošem Urbanijo.

V obrazložitvi sodbe vrhovno sodišče med drugim poudarja, da je financiranje opravljanja javne službe STA na podlagi zakona o STA dolžan zagotoviti njen ustanovitelj. Začasno zadržanje uredbe zato ne bi predstavljalo nobene ovire za državno izplačilo nadomestila za opravljeno javno službo, saj pravno podlago za izplačilo predstavlja že zakon o STA, specialno za leto 2021 pa tudi sedmi protikoronski zakon. Kateri organ bo izvedel to financiranje oziroma kakšna so nasploh razmerja med vlado in njenimi organi, pa v obravnavani zadevi ni bistveno, ugotavlja sodišče.