Vročinski val se je ob prehodu sinočnje hladne vremenske fronte po pričakovanjih zaključil. Vrnilo se je prijetno poletje, največja vročina je popustila, temperature so padle, zapihala je šibka burja in priteka bolj suh zrak. Prevladuje pa sončno vreme z zmerno oblačnostjo ob poletnih, toda ne več prevročih temperaturah, ki se zadržujejo okrog dolgoletnega povprečja. Taka vremenska slika se bo nadaljevala tudi v prihodnjih dneh, okvirno vsaj do torka. Nato se bo, kot kaže, ozračje spet otoplilo in je možno, da bo nastopil nov vročinski val.

Včerajšnja sprememba je bila po pričakovanjih izrazita. Ob vremenski fronti so se pojavljale tudi padavine in nevihte. Količine dežja v glavnem niso bile velike, ponekod so bile komajda zadostne. Skupno z jutranjimi predfrontalnimi krajevnimi nevihtami je do večera povečini padlo do okrog 10 litrov dežja na kvadratni meter, kar ni ravno veliko, v teh sušnih časih pa vseeno dobrodošlo. Prehodno je zapihal okrepljen veter. Temperature pa so se občutno spustile.

Najnižje nočne temperature so bile na Kraški planoti in na Goriškem okrog ali le malo nad 15 stopinjami Celzija, ob morju 20 stopinj Celzija. Najvišje današnje temperature bodo do okrog 30 stopinj Celzija. Prevladovalo pa bo sončno vreme.

Tudi jutri, v nedeljo in ponedeljek ne bo bistvenih sprememb. Noči bodo kar sveže, nocojšnja in jutrišnja predvidoma še za kakšno stopinjo hladnejši od minule današnje. Prav tako bodo za stopinjo Celzija ali dve nižje tudi najvišje dnevne temperature, ki v glavnem bodo tako ostale pod 30 stopinjami Celzija. Občasno bo pihala šibka burja.

Sončno vreme se bo nato nadaljevalo tudi v nadaljevanju prihodnjega tedna, ko bo zlasti od srede iz dneva v dan postopno topleje. Od srede se bo živo srebro spet vzpenjalo nad 30 stopinj Celzija, postopno toplejše pa bodo tudi noči. Kot kaže, bi lahko sredi prihodnjega tedna ali v drugi polovici zajel naše kraje nov vročinski val.