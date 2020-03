Vrnitev Jelka Kacina

Dogajanja v Sloveniji v času koronavirusa nekateri primerjajo z razmerami ob osamosvojitveni vojni. Takrat je bil uradni govorec vlade Jelko Kacin, ki sedaj spet informira slovensko javnost o kriznih razmerah v državi. Postal je namreč uradni govorec kriznega štaba, na to mesto ga je imenoval predsednik vlade Janez Janša.

Kacin je bil v osamosvojitveni vladi republiški sekretar za informiranje in je med slovensko osamosvojitveno vojno zaslovel z vsakodnevnimi novinarskimi konferencami v Cankarjevem domu v Ljubljani. Leta 1991 je kot član Slovenske demokratične zveze postal minister za informiranje in bil med med ustanovitelji Slovenske tiskovne agencije (STA). Kasneje je deloval znotraj stranke Liberalna demokracija Slovenije (LDS), marca 1994, po aferi Depala vas, pa je nasledil odstavljenega Janšo na položaju ministra za obrambo in to funkcijo opravljal do parlamentarnih volitev leta 1996.