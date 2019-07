Vročina bo ob koncu tedna prehodno popustila, nato se bo nadaljevala

Meteorološko poletje se je prevesilo v drugo polovico in v tem tednu bo del Evrope zajel nov vročinski val, piše Arso.

Najbolj vroče bo že od danes v Franciji in Španiji. Tam naj bi vročina trajala do vključno četrtka, temperatura pa se bo ponekod dvignila tudi nad 40°C. Nadpovprečno toplo bo tudi v Skandinaviji.

V prihodnjih dneh, nadaljuje Arso, se bo vročina tudi pri nas stopnjevala, najbolj vroče bo predvidoma od srede do petka, ko bodo po nižinah osrednje in zahodne Slovenije najvišje dnevne temperature okoli 35 °C, tudi noči ne bodo tako sveže kot so bile zadnje dni.

Za konec tedna je najverjetnejši scenarij ta, sporoča Arso, da se bo višinska dolina od zahoda približala Alpam, hkrati pa naj bi se približal našim krajem tudi nekoliko bolj svež zrak, ki se trenutno zadržuje nad vzhodnimi predeli Evrope. V tem primeru bi vročina prehodno popustila, precej verjetno pa bo ozračje nestabilno, nastajale bodo nevihte. O obsegu in jakosti neviht je še prezgodaj govoriti. Vročina pa naj bi se vrnila že v začetku novega tedna.

Medtem so najvišje dnevne temperature danes pri nas, razen ob morju, povsod presegle 30 stopinj Celzija. Deželna meteorološka opazovalnica FJK je v Gradišču ob Soči namerila 34,4 stopinje Celzija, v Koprivnem 33,9 stopinje Celzija, v Briščikih 33,4 in v Zgoniku 32,7 stopinje Celzija. Le ob morju je namerila manj kot 30 stopinj Celzija, in sicer 29,7 stopinje Celzija, toda ob kar visoki 67-odstotni relativni vlagi.