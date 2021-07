Vročina bo popustila več dni

Po sončni nedelji in vročem začetku prihodnjega tedna se že od srede nakazuje občutnejša osvežitev. Naše kraje bo sredi prihodnjega tedna od zahoda doseglo večje višinsko jedro hladnega zraka, ki se bo več dni zadrževalo nad našim širšim območjem in bo več dni vplivalo tudi na vreme pri nas. Povečevalo bo nestanovitnost, pritekal pa bo tudi bolj svež zrak in bo vročina več dni popustila. V drugi polovici prihodnjega tedna bodo najvišje dnevne temperature v glavnem pod 30 stopinjami Celzija, bolj sveže pa bodo tudi noči. Prevladovala pa bo spremenljivost, zlasti v gorskem svetu bodo nevihte kar pogoste, deloma in občasno bodo lahko nastajale tudi drugod.

Vrzel v zračnem tlaku, ki bo sredi prihodnjega tedna nastala ob hladnem višinskem jedru, se bo nato predvidoma zavlekla še vsaj kakšen dan čez prihodnjo nedeljo. Večje vročine dotlej ni pričakovati.

Medtem bo jutri (nedelja) prevladovalo sončno in že nekoliko toplejše vreme. V ponedeljek in torek bo povečini sončno in spet zelo vroče.

V noči na sredo bo vremenska motnja že oplazila Alpe in bodo nastajale krajevne nevihte, ki bodo pogostejše v gorah, pojavljale pa se bodo tudi mestoma drugod. V sredo bo vročina že nekoliko popustila.

Od prihodnjega četrtka do prihodnje nedelje bo prevladovalo delno jasno vreme z občasno večjo spremenljivostjo. Nastajale bodo krajevne nevihte, ki bodo pogostejše in verjetnejše v gorah, ni izključeno pa, da se bodo občasno pojavljale tudi drugod. Osvežitev se bo stopnjevala. Najvišje dnevne temperature bodo pod 30 stopinjami Celzija, nočne temperature bodo prijetne.