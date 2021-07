Vročina bo spet pritisnila, ob koncu tedna pa sprememba

Pod vplivom bolj svežega severnega zraka, ki je zaobjel zlasti alpsko območje, se je povečala nestanovitnost in so se v minulih urah pojavljale padavine, deloma nevihte. Živo srebro se je prehodno nekoliko spustilo, toda vročina bo kmalu spet pritisnila. Kljub nekoliko nižjim temperaturam je zaradi povečane vlage v zraku občutek soparnosti že itak precejšen.

V popoldanskih urah bodo že možne delne razjasnitve, mestoma pa bo lahko še nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.

Od jutri do vključno sobote se bo spet povečal vpliv anticiklona in bo prevladovalo sončno vreme. Le v popoldanskih urah bo mestoma lahko nastala kakšna posamezna nevihta, ki bo sicer verjetnejša v gorah. Iz dneva v dan bo topleje, najvišje dnevne temperature bodo spet presegale 30 stopinj Celzija.

Do občutnejše spremembe bo po vsej verjetnosti prišlo ob koncu tedna, predvidoma od nedelje, ko se bo severni zrak občutneje poglobil nad alpskim območjem in bo segel tudi do naših krajev. Prišlo bo do poslabšanja s padavinami in ohladitvijo. Temperature se bodo v prihodnjem tednu več dni zadrževale pod 30 stopinjami Celzija.