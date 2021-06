Vročina bo začela popuščati

Najbolj vroč zrak se bo že jutri postopno začel umikati. Višinsko jedro hladnejšega severnega zraka se namreč približuje alpskemu območju in bo začelo vplivati na vreme pri nas. Jutri bo zato že nekaj več spremenljivosti in bo nastajala občasna nestanovitnost. Zlasti v popoldanskih urah se bodo pojavljale krajevne nevihte, ki bodo pogostejše v gorah, niso pa izključene tudi drugod. Jutrišnje dnevne temperature bodo še visoke, toda za kakšno stopinjo Celzija nižje od današnjih.

Bolj svež severni zrak bo občutneje oplazil alpsko območje v noči na četrtek in v četrtek. Vrstili se bosta delna jasnina in spremenljiva oblačnost, zlasti v popoldanskih urah bodo nastajale krajevne nevihte, ki bodo pogostejše in verjetnejše v gorah, vsaj mestoma pa se bodo dotaknile tudi ostalih predelov.

V četrtek bo največja vročina že popustila. Najvišje dnevne temperature bodo pod 30 stopinjami Celzija, prijetno osvežile se bodo noči. Prehodno bo zapihala šibka burja.

Podobno bo vreme v petek, medtem ko bo v soboto spet več sonca in bo za kakšno stopinjo topleje.

Novo osvežitev ob prehodnem poslabšanju pričakujemo v nedeljo.