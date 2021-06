Vročina se bo zaključila z nevihtami

Arso z oranžnim alarmom od danes do vključno srede opozarja pred izrazito toplotno obremenitvijo v nižinskih predelih. Od četrtka pa je razglasil rumeni alarm zaradi neviht.

Pod vplivom subtropskega višinskega grebena bo od danes do srede vreme stanovitno in povečini sončno, izjeme bodo le posamezne vročinske popoldanske nevihte, ki bodo lahko nastale predvsem v gorskem svetu.

Danes je najtopleje na Goriškem, kjer se temperature za las niso dotaknile 34 stopinj Celzija. V Koprivnem je deželna meteorološka opazovalnica namerila 33,8, v Gradišču pa 33,9 stopinje Celzija. V Zgoniku je bila najvišja dnevna temperature 31,2 stopinje Celzija, pri Briščikih pa 32,0 stopinje Celzija. V Trstu ob morju se je živo srebro ustavilo pri 28,7 stopinje Celzija. Noč je bila marsikje prijetno sveža, temperatura je na Kraški planoti padla do okrog 15 stopinj Celzija, na Goriškem pa so namerili od 17 do 19 stopinj Celzija. Nocojšnja in jutrišnja noč bosta povečini nekoliko toplejši. Občutno se je otoplilo tudi morje, ki ima v Tržaškem zalivu 28,5 stopinje Celzija.

Podobno vroče bo tudi jutri in v sredo, medtem ko se bo v drugi polovici tedna vreme spremenilo. Subtropski anticiklon bo ob vremenski motnji in nad srednjo Evropo in pronicanju hladnejših severnih tokov nad alpsko območje nekoliko oslabel. Povečala se bo nestanovitnost, vročina pa bo od četrtka začela popuščati.

Od četrtka do nedelje bo ob sicer prevladujoči jasnini več spremenljivosti in bodo občasno nastajale krajevne nevihte.

Živo srebro se bo čez dan povečini zadrževalo pod 30 stopinjami Celzija, bolj sveže pa bodo tudi noči. Občasno bo pihala burja.