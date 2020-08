Vročinski val se bo zaključil z izrazitim poslabšanjem

Prvi letošnji vročinski val se zaključil z izrazitim poslabšanjem, ki bo zajelo naše kraje med ponedeljkom in torkom. Prihaja namreč solidna hladna vremenska fronta, ki prinaša padavine in osvežitev. Šlo pa bo za prehodno vremensko spremembo, kajti že od srede se bo vreme spet ustalilo in otoplilo. Predvidoma do sredine avgusta nato po zdajšnjih izračunih ne bi smelo več biti omembe vrednih poslabšanj in bo vreme povsem poletno.

Subtropski anticiklon, ki je dosegel tudi naše kraje, postopno že slabi. Od jutrišnjega dne (nedelje) bo od severozahoda začel pronicati manj vroč zrak, ki bo ponekod lahko že nekoliko povečeval nestanovitnost. Proces advekcije severnega zraka se bo ob poglabljanju višinske doline v ponedeljek in torek stopnjeval. Hladnejši severni zrak bo izpodrival subtropskega, pri čemer bo ozračje zelo nestanovitno. Razlike v temperaturi med obema zračnima masama bodo precejšnje. Radiosonda iz Rivolta pri Vidmu te dni na višini 1500 metrov v prostem ozračju beleži temperature okrog +20 stopinj Celzija, v torek na isti višini prehodno pričakujemo okrog +10 stopinj Celzija, torej kar 10 stopinj Celzija manj. Temu primerni bodo tudi vremenski pojavi. Pojavljale se bodo padavine in nevihte, mestoma lahko tudi močne. Ozračje pa se bo zlasti od torka precej osvežilo. Prehodno bo zapihala burja. V torek zvečer ali v sredo se bo vreme že izboljšalo.

Jutri bo že nekaj več nestanovitnosti, mestoma bo nastajala kopasta oblačnost in niso izključene posamezne krajevne nevihte. V ponedeljek in torek bo delno jasno do spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. Osvežilo se bo.