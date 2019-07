Vročinski val segel do Grenlandije

Izredno topla zračna masa, ki je prejšnji teden poskrbela za rekordno vročino nad Evropo, je dosegla Grenlandijo. Danes bo temperaturni odklon nad Grenlandijo ponekod presegel 10°C, sporoča Arso, in skoraj povsod bo temperatura presegla ledišče. Nasprotno bo danes zelo sveže na severovzhodu Evrope.

Temperaturne rekorde so v minulih dneh beležili tudi na Finskem, kjer se je živo srebro povzpelo do okrog 34 stopinj Celzija ter ponekod na Švedskem in Norveškem, kjer je živo srebro povečini presegalo 30 stopinj Celzija. Ponekod na Skandinavskem polotoku se je zrak včeraj že občutno ohladil.