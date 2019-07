Subtropski anticiklon se krepi in bo v prihodnjih dneh dosegel tudi naše kraje. Z njim bo pritekal vroč severnoafriški zrak. Drugi letošnji vročinski val trka na vrata.

Za razliko od pričakovanj anticiklon sredi tedna ne bo še kazal znakov popuščanja, po zdajšnjih izgledih bo vztrajal ves prihodnji teden. Višek vročine pričakujemo sredi tedna, medtem ko bo proti koncu tedna vročina predvidoma popuščala in bo vreme občasno bolj nestanovitno.

Od danes do vključno večjega dela prihodnjega tedna bo prevladovalo sončno in stanovitno ter vroče poletno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo iz dneva v dan višje, na Goriškem bodo zlasti od torka ali srede lahko segale do okrog 37 ali 38 stopinj Celzija, ob morju bodo presegale 30 stopinj Celzija. Precej toplejše bodo tudi noči.

Kljub vsemu, bo novi vročinski val povečini nekoliko manj izrazit od minulega, ki se je zaključil pred tremi tedni. Vroče pa bo vsekakor in mestoma tudi soparno. Temperature bodo za okrog 8 stopinj Celzija višje od dolgoletnega povprečja.

Lepo in sončno ter povečini stanovitno vreme bo tudi v gorah, kjer bo zelo toplo.