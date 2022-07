Vročinski val zajel zahodno Evropo in Kitajsko

Španska meteorološka agencija Aemet je danes sprožila alarm za 16 od 17 regij v državi, ki jo je skoraj v celoti zajel vročinski val. Ponekod temperature dosegajo 44 stopinj Celzija. Medtem so rekordne temperature zabeležili tudi na Kitajskem, v prvi vrsti v Šanghaju, kjer so danes izmerili 40,9 stopinj Celzija, poročajo tuje tiskovne agencije. V Andaluziji na jugu in Estremaduri na zahodu Španije se je živo srebro v senci povzpelo do 44 stopinj Celzija, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Prizaneseno je bilo le Kanarskim otokom ob severozahodni obali Afrike.

Po podatkih agencije Aemet bo drugi letošnji vročinski val v državi, ki se je začel minulo soboto, bržkone eden daljših od začetka beleženja leta 1975, trajal pa naj bi do začetka prihodnjega tedna.

Vročina v kombinaciji s sušo, ki vztraja že več tednov, in močnimi vetrovi povečuje verjetnost gozdnih požarov. Najhujši je divjal danes v občini Las Hurdes na zahodu države, kjer so plameni uničili že približno 3500 hektarjev površin.

Gozdni požari prav tako povzročajo preglavice na Portugalskem, zlasti v osrednjem delu države, kjer so temperature prav tako presegle 40 stopinj Celzija, kot tudi v Franciji, kjer so oblasti na jugozahodni obali zaradi širjenja požarov morale evakuirati več tisoč ljudi. Uničenih je bilo tudi več kot 1200 hektarjev zemljišč, s plameni pa se še vedno bojuje več kot 600 gasilcev, še navaja dpa.

Vročinski val pa je zajel tudi Kitajsko, kjer je obremenil kmetijski in energetski sektor, tamkajšnje oblasti pa so sprožile vrsto vremenskih opozoril, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Temperature v Šanghaju so dosegle rekordne vrednosti pri 40,9 stopinj Celzija, navaja uradna spletna stran kitajske nacionalne meteorološke službe. Ta številka naj bi bila enaka najvišji izmerjeni temperaturi na tem območju od začetka beleženja leta 1873.

Po vzhodnih in južnih provincah države so danes oblasti izdale več vremenskih opozoril, nekateri mediji pa so poročali tudi o smrtnih primerih zaradi vročine, še navaja AFP. Nedavno se je sicer jugovzhod Kitajske soočal s hudimi poplavami, ki so zahtevale evakuacijo več sto tisoč ljudi.

S hudo vročino se soočajo tudi drugod po svetu. V Franciji in Veliki Britaniji naj bi temperature danes še narasle. Po oceni znanstvenikov so vročinski valovi postali pogostejši zaradi podnebnih sprememb, v prihodnosti pa bodo zaradi nadaljnjega naraščanja temperatur postali še daljši in intenzivnejši.