Vrtinec pustošil po jugozahodnih predelih FJK (video)

Furlanija Julijska krajina je danes vremensko razdvojena. V vzhodnih predelih ob morju prevladuje spremenljivost, občasno je bilo tudi nekaj jasnine, na zahodu pa, kjer se zadržuje rob vremenske fronte, je več oblačnosti in so se mestoma pojavljale padavine, tudi močne. Okrepljeni južni vetrovi ob za ta čas zelo visokih temperaturah morja mestoma občutno povečujejo nestanovitnost. V sklopu tega dogajanja je nekatere jugozahodne predele dežele dopoldne prizadel vrtinec. O njem so poročali iz kraja Marano Lagunare ter iz Latisane in Červinjana. Po prvih podatkih je povzročil škodo v pristanišču v Maranu, kjer je poškodoval več ribiških ladij ter v Latisani, kjer je odkril streho.

Video: Martino Zentilin/YOUTUBE