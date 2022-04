Vrtoglav padec temperature, močna burja, toča, ponekod sneg (video)

Izrazita hladna vremenska fronta je v popoldanskih urah po pričakovanjih dosegla večji del FJK. Dogajanje je burno. Pojavljajo se padavine, vmes so plohe in nevihte, mestoma padata sodra ali toča, temperatura pa je od opoldanskih ur vrtoglavo padla. Med 13. in 16. uro se je živo srebro ponekod spustilo za okrog 15 stopinj Celzija. V Boljuncu smo danes namerili najvišjo dnevno temperaturo +20 stopinj Celzija, ob 16.30 se je živo srebro spustilo na +5,2 stopinje Celzija. Najmočnejši sunek burje je v Boljuncu dosegel hitrost 120,7 km/h. Na Krasu se je temperatura spustila do okrog 2 stopinj Celzija, mestoma so v vzhodnih predelih celo poročali o sneženju. V Gročani je sneg rahlo pobelil travnike. Tudi na Krasu piha močna burja. Ob burji, izraziti ohladitvi in padavinah, mestoma toči in sodri, so se vremenske razmere močno poslabšale in so zdaj povsem zimske. Padec temperature med drugim povečuje tudi močna burja, zaradi katere je temperatura, ki jo v resnici zaznava človeško telo, na Tržaškem marsikje negativna.