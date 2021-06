Projekt Ikarus, ki povezuje več kot 50 občin in organizacij na obeh straneh slovensko-italijanske meje, je med osmimi izbranci na razpisu italijanskega ministrstva za kulturo za revitalizacijo manjših mestnih jeder. Pregledali so več kot 600 prijavljenih projektov in med osem izbranih bo kulturno ministrstvo razdelilo 1,6 milijona evrov.

Z razpisom je ministrstvo za kulturo želelo spodbuditi zlasti manjše občine, ki se soočajo z gospodarskimi in družbenimi težavami, da vzpostavijo dolgoročne razvojne načrte s trajnostno vsebino.

»Gotovo se je obrestovalo, da smo v mrežo povezali veliko občin in organizacij na naši in na slovenski strani med Bovcem in Novo Gorico,« pravi Luca Postregna, župan Občine Srednje, ki je bil vodilni partner projekta.

Z Ikarusom so na območju zelenega pasu od Kluž na severu do Nove Gorice na jugu vzpostavili široko sodelovanje več partnerjev pri prirejanju in oglaševanju dejavnosti na turističnem, izobraževalnem, naravoslovnem in umetniškem področju.

»Različnost, v več pomenih te besede, je glavni vidik Ikarusa,« je včeraj po telefonu komentiral Postregna.

V Nadiških dolinah je včasih opaziti resignacijo, ker se vasi izpraznjujejo. »Jaz pa menim, da je nekaj vitalnih ljudi in organizacij,« pravi Postregna. »Nekaj se da narediti. Vsaj poskusiti je treba. Priložnosti je treba iskati, ne pa pustiti, da gredo mimo.«

Predlagatelji ostalih sedmih nagrajenih projektov so občine Comunanza v Markah, Prizzi blizu Palerma, Orani na Sardiniji, Valloriate v Piemontu, Mulazzo v Toskani Revine Lago pri Trevisu in Roghudi v Kalabriji.