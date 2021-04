»Vsak pribežnik ima svojo tragedijo«

Za vodjo tržaške obmejne policije Giuseppeja Colasanta je nastopil čas zasluženega počitka. Po 41 letih je v četrtek uradno snel uniformo in se upokojil. Dopolnil je namreč 60 let, najvišjo starostno mejo, ki jo lahko doseže policist. Meja je sicer beseda, ki jo je Colasanto v svojem življenju največkrat slišal in si pri tem prizadeval, da se ne bi spremenila v pregrado. Po rodu Rimljan, doma pa povsod, kamor ga je življenje pripeljalo, je med policisti poznan z nazivom Obmejni človek.

Hkrati se je upokojil tudi njegov namestnik Graziano Iacovich, pred dnevi ju je obiskala in se jima zahvalila kvestorica Irene Tittoni.

Iz Rima ste odšli zelo mladi in se odločili, da boste svoje delo opravljali v tujini. Bili ste v Bosni in Hercegovini, Albaniji, Kosovu in Libiji, poleg otoka Lampedusa. Rimskega naglasa ste se znebili. Koliko jezikov pa obvladate?

Obvladam samo italijanščino in angleščino, ki je uradni jezik mednarodnega sporazumevanja. V vsakem kraju, kjer sem bil, pa sem se potrudil, da bi vsaj osnovno sporazumevanje vodil v lokalnem jeziku. Danes se tako lahko ponašam z dobrim besednim zakladom v hrvaščini in srbščini, albanščini in arabščini. Ob jeziku pa sem raziskal krajevne tradicije in predvsem hrano, saj sem prepričan, da samo z vključevanjem v vsakdanje življenje neke države lahko razumemo, kako se tam živi in kakšne so stiske, ki jih ljudje doživljajo.

Iz Prištine ste pred dvema letoma prispeli v Trst in nastopili službo kot vodilni funkcionar obmejne policije. Kako je prišlo do tega?

Število prihodov z balkanske poti je naraščalo in s tem tudi tihotapljenje z ljudmi. V Rimu so že takrat vedeli, da se bo stanje v naslednjih letih poslabšalo. Potrebovali so nekoga, ki dobro pozna položaj na mejah in je sposoben vzpostaviti sodelovanje s sosednjimi državami.

Balkansko pot ste že dobro poznali. Kako ste doživljali, profesionalno in osebno, delo s pribežniki?

Poklicni in človeški zorni kot se nikakor ne ločujeta, ko se ukvarjaš s pribežniki, saj bi drugače težko razumel, koga imaš pred sabo. Že prvi dan, ko sem nastopil službo v Trstu, sem si prizadeval, da bi delu dal človeški pečat. Vsak pribežnik ima svojo zgodbo, družino, tragedijo.