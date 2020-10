Vse bolj jesensko, v soboto prevetritev

Ob anticiklonu, ki se še zadržuje nad našimi kraji, bo vreme do petka stanovitno, v soboto, ko bo anticiklon oslabel, pa bo naše kraje hitro prešla atlantska vremenska fronta. Prišlo bo do kratkotrajnega poslabšanja, mestoma lahko kar izrazitega, ki se bo v najslabšem primeru zavleklo do nedeljskih jutranjih ur. Do sobote bo iz dneva v dan postopno več vlage in bo ozračje umirjeno. Sledila bo prevetritev. V nedeljo bo prevladovalo sončno vreme in bo pihala šibka do zmerna burja.

