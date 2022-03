Danes so v Furlaniji - Julijski krajini opravili 4036 testov PCR-testov in potrdili 348 novih okužb (delež je bil 8,62-odstoten). Opravili so tudi 6742 hitrih testov, s katerimi so odkrili še 872 testov (delež 12,93-odstoten).

Na intenzivni negi so hospitalizirani še štirje pacienti s koronavirusom, na navadnih oddelkih pa jih je 120. Umrla sta še dve osebi, okuženi s koronavirusom.