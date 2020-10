Vse najboljše, Novi Matajur!

Brez Matajurja in njegovega naslednika Novega Matajurja, ki danes praznujeta 70 let, bi bila Beneška Slovenija zelo drugačna, gotovo na slabšem, kot je danes. Ne vemo, če bi v Špetru imeli dvojezično šolo, če bi se slovenščina ohranila, kot se je, in če bi Benečani tako vztrajno kljubovali negativnemu demografskemu trendu, ki neusmiljeno prazni vasi in doline pod Matajurjem in Kolovratom. To ni zgodba dveh ločenih časopisov, temveč ena sama velika zgodba, v kateri se zrcali težka zgodovina Slovencev, ki so že od leta 1866 sestavni del prej kraljevine in nato republike Italije.