Vse več bolnikov na rednih covidnih oddelkih

Na rednih covidnih oddelkih bolnišnic v Furlaniji - Julijski krajini se danes zdravi 369 bolnikov s covidom-19, kar je 18 več kot včeraj, intenzivno zdravljenje pa jih potrebuje 41. Od teh le štirje so bili cepljeni, je sporočil podpredsednik FJK in pristojni za zdravstvo Riccardo Riccardi.

Danes so v FJK ob 11.295 PCR testiranjih potrdili 1357 novih okužb z novim koronavirusom, ob 20.752 hitrih antigenskih testih pa 2682 novih okužb. Delež pozitivnih testov je bil 12,01-odstoten pri prvih oz. 12,92-odstoten pri drugih, pri čemer se je občutneje znižal delež pozitivnih antigenskih testov, ki je bil včeraj skoraj 17-odstoten.

Umrlo je 11 covidnih bolnikov, najstarejši je bil star 96 let, najmlajši pa 70.

Največji delež okužb so danes zabeležili v starostni skupini od 50. do 59. leta, sledita starostni skupini do 19. leta in od 40. do 49. leta.

Od začetka pandemije je umrlo 4312 bolnikov s covidom-19, in sicer 1047 na Tržaškem, 2108 na Videmskem, 800 na Pordenonskem in 357 na Goriškem. Ozdravelo je 148.271 ljudi, klinično zdravih je 569, v samoizolaciji pa je 42.424 ljudi.