Vse več Hrvatov se odpoveduje hrvaškemu državljanstvu

Vse več Hrvatov, ki so zapustili Hrvaško zaradi dela in študija v drugih državah, so je odločilo sprejeti državljanstvo države, v kateri so se naselili. Največ zahtev za izpis iz hrvaškega državljanstva so vložili zaradi pridobitve državljanstev Nemčije in Avstrije, sledita Slovenija in Norveška, kažejo podatki hrvaškega notranjega ministrstva.

V devetih mesecih letošnjega leta je 361 oseb zahtevalo izpis iz hrvaškega državljanstva, medtem ko se je 20 oseb hrvaškemu državljanstvu odreklo, je na svoji spletni strani objavil osiješki časnik Glas Slavonije na podlagi podatkov hrvaškega notranjega ministrstva. Najpogostejši razlog za odpoved je uveljavitev pravice do zaposlitve in izobraževanja, saj nekatere države ne omogočajo dvojnega državljanstva.

Osebe, ki se odpovedo hrvaškemu državljanstvu, imajo sicer možnost, da lahko znova zaprosijo za hrvaški potni list. To pa ne velja za tiste, ki se državljanstvu odrečejo. Lani je izpis iz hrvaškega državljanstva zahtevalo 228 oseb, 11 pa se jih je odreklo hrvaškemu državljanstvu. Leto pred tem je izbris zahtevalo 200 Hrvatov, še 13 se jih je državljanstvu odreklo. Časnik dodaja, da je treba ob odpovedi državljanstvu plačati 2520 kun (340 evrov).