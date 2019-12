Vse več Italijanov »reciklira« darila

Vse več Italijanov prejeta darila bodisi podari naprej drugemu, jih proda prek spleta ali vrne v trgovine, ugotavlja raziskava zadružne zveze Confcooperative. Letos naj bi tako prebivalci na Apeninskem polotoku s tovrstnim »recikliranjem« daril privarčevali okoli 3,3 milijarde evrov, tovrstna praksa pa je v zadnjih letih vse pogostejša.

Raziskava analitikov omenjene zadružne zveze ugotavlja, da bo skupni obseg prihrankov s takšno prakso v letošnjem božično-novoletnem obdobju za okoli pol milijarde evrov višji kot lani, takšnih »reciklatorjev« daril pa je vsako leto več.

Letos naj bi bilo po raziskavi Confcooperative 23 milijonov Italijanov, torej nekaj več kot tretjina vseh, pripravljenih prejeta praznična darila na nek način spet spraviti v obtok. Številka je za dva milijona višja kot lani, s čimer se potrjuje trend stalne krepitve te prakse v zadnjih letih.

Italijani v največji meri »reciklirajo« živila, kot so buteljke vin in penin ter razne sladkarij. Med ponovno uporabljenimi darili je takih izdelkov 45 odstotkov. S 30 odstotki sledijo oblačila, obutev in kozmetika, na tretjem mestu pa so s 25 odstotki knjige.