Vse več ljudi si želi nemudne odstranitve Trumpa s položaja

Sredino dogajanje, ko je predsednik ZDA Donald Trump svoje podpornike nahujskal, da so se od Bele hiše sprehodili do Kapitola oz. kongresne palače, in vanjo vdrli, je v severnoameriško družbo močno zarezalo, za politične vode pa je to pravi vihar. V vdoru zblaznelih podpornikov Trumpa v ameriški hram demokracije je nastala precejšnja gmotna škoda, zahteval pa je tudi štiri življenja.

Več ministrov ameriške vlade je že v sredo razpravljalo o možnosti odstavitve predsednika ZDA Donalda Trumpa: v skladu z določili 25. amandmaja k ameriški ustavi bi Trumpa razglasili za nezmožnega vodenja države, oblast pa bi prevzel podpredsednik Mike Pence.

K sprožitvi postopka po 25. amandmaju je danes pozvala tudi Nancy Pelosi, predsednica predstavniškega doma ameriškega kongresa; če bi se to ne zgodilo, pa se ogreva za ustavno obtožbo oz. impeachment. Pred njo je to zahteval že vodja demokratske manjšine v senatu Chuck Schumer ter drugi demokratski in republikanski člani ameriškega kongresa.

Več demokratskih predstavnikov v kongresu pa medtem poziva tudi k novemu impeachmentu Trumpa. Kongresnica Ilhan Omar je že sporočila, da že pripravlja pobudo, da bi kongres odstavil predsednika. Pobudi se je javno pridružila tudi Alexandria Ocasio Cortez. Čeprav bi bil ta postopek verjetno najbolj primeren, saj bi Trumpa na ta način za vedno odstranili iz politike, pa je za izpeljavo tega postopka dva tedna pred predajo oblasti Bidnu verjetno premalo časa. Zato bi bil postopek po 25. amandmaju najbolj učinkovit, poroča CNN.