Vse več mrtvih v Ukrajini

Ruske sile, ki napadajo Ukrajino, so do zdaj ubile 198 civilistov, med njimi tri otroke, 1115 oseb pa je ranjenih, je danes sporočil ukrajinski minister za zdravje Viktor Ljaško, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Žal imamo po operativnih podatkih po napadih 198 mrtvih, od tega 3 otroke, in 1115 ranjenih, med njimi 33 otrok,« je na Facebooku zapisal Ljaško.

Spopadi v prestolnici pa se medtem nadaljujejo. Po noči eksplozij in streljanja je raketa zadela večnadstropno stanovanjsko zgradbo. Župan Kijeva Vitalij Kličko je zatrdil, da v Kijevu ni redne ruske vojske, vendar je dejal, da poskuša v mesto vstopiti iz več smeri. Prebivalce je pozval, naj se umaknejo v protibombna zaklonišča.