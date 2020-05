Vstajenje Primorske povezalo Primorsko (video)

Neuradna primorska himna, Vstajenje Primorske, ki jo je leta 1944 napisal Lev Svetek-Zorin, skoraj 25 let kasneje pa uglasbil Rado Simoniti (s Franom Venturinijem) je ob letošnjem prvem maju povezala marsikateri primorski kraj. Zamisel radiev Koper in Trst A, da ob 12. uri pošljeta v eter priljubljeno pesem, in poziv Zveze slovenskih kulturnih društev v Italiji, da odpremo okna in vrata in jo skupaj zapojemo, je naletela na dober odziv. V marsikateri vasi in mestnih predelih je bilo (sicer krepko čez poldne, zaradi opoldanskega zvonenja zvonov v nekaterih cerkvah) slišati pesem – tako iz radijskih zvočnikov kot iz grl mnogih, ki so želeli tudi tako počastiti 75-letnico osvoboditve. Koronačasu navkljub.