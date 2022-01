Da se v zadnjih časih nekaj spreminja pri pandemiji nasploh in pri obravnavi njenih podatkov, za kar se je sprožila debata tudi na državni ravni, dokazuje tudi današnji pripis, ki ga je v rednem dnevnem poročilu objavila Dežela FJK. »Všteti so bolniki, hospitalizirani zaradi covida in drugih patologij,« so namreč zapisali ob številu hospitaliziranih bolnikov. To v bistvu pomeni, da so v bolnišnicah tudi bolniki s covidom-19, ki so lahko brez simptomov, pač pa se zdravijo zaradi drugih patologij. Pritisk samih covidnih bolnikov na bolnišnice je torej verjetno nekoliko manjši od tistega, kar bi lahko izgledalo na prvi pogled. Sicer pa so številke o hospitalizacijah v FJK rahlo spodbudne. Kljub velikemu številu novih okužb v zadnjem obdobju, se je število hospitalizacij, čeprav rahlo, vendarle zmanjšalo. Na rednih covidnih oddelkih se trenutno zdravi 432 bolnikov s covidom-19 oz. štirje manj kot včeraj, na oddelkih za intenzivno zdravljenje pa je število od včeraj nespremenjeno, in sicer ostaja pri 42.

Danes so ob 33.902 PCR testiranjih in hitrih antigenskih testih potrdili 5514 novih okužb. Delež pozitivnih PCR testov je bil 11,80-odstoten, hitrih antigenskih testov pa 18,73-odstoten.

Umrlo je 10 bolnikov s covidom-19.

Od začetka pandemije je na Tržaškem umrlo 1057 bolnikov s covidom-19, na Videmskem 2127, v Pordenonu 828 in v Gorici 362 bolnikov s covidom-19. Ozdravelo je 161.169 ljudi, klinično zdravih je 700, v samoizolaciji pa je trenutno 53.429 ljudi.