Vzporedne volitve: prepričljiv rezultat Roberta Goloba (Gibanje Svoboda)

Zmagovalka današnjih državnozborskih volitev je stranka Gibanje Svoboda, ki je prejela 35,8 odstotka glasov, kažejo rezultati vzporednih volitev, ki jih je za TVS in POP TV pripravila agencija Mediana. Sledi SDS z 22,5 odstotka. V DZ bi se po rezultatih vzporednih volitev uvrstile še NSi (6,8 odstotka), SD (6,6 odstotka) in Levica (4,4 odstotka).

Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob je glasoval po pošti, saj se je bil pred dnevi pozitiven na novi koronavirus in je zato v karanteni.

»Danes ljudje plešejo, jutri se začne nov dan,« je v prvem komentarju izida vzporednih volitev dejal predsednik stranke Gibanje Slovenija Robert Golob in dodal: »Jutri bomo začeli trdo delati, da upravičimo to zaupanje, to je naša zaveza tistim, ki so nas danes podprli.«