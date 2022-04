Vzpostavili naj bi več humanitarnih koridorjev

Za evakuacijo civilistov iz obleganih ukrajinskih mest naj bi danes vzpostavili sedem humanitarnih koridorjev, enega od njih tudi iz skoraj povsem uničenega mesta Mariupol, je napovedala podpredsednica ukrajinske vlade Irina Verščuk. Po besedah Vereščukove bodo današnje evakuacije potekale predvsem iz Mariupola in Berdjanska proti Zaporožju. V regiji Lugansk na vzhodu Ukrajine bodo odprli pet koridorjev iz mest Rubežnoje, Severodoneck, Popasna, Liščansk in naselja Nižnije, ki naj bi civiliste vodili do mesta Bakmut.

Vereščukova je dejala, da bo koridor za evakuacijo iz uničenega mesta Mariupol omejen na zasebne prevoze, avtobusov danes ne bo. Dodala pa je, da se evakuacija z avtobusi načrtuje za civiliste iz mesta Berdjansk, preko katerega naj bi potekale tudi evakuacije iz Mariupolja v Zaporožje. Pri evakuaciji civilistov iz Mariupola pomaga tudi Rdeči križ.

Ruska vojska se medtem umika iz okolice Kijeva in krepi napade na vzhodu Ukrajine. Ukrajinska vojska v okolici prestolnice Kijev še naprej utrjuje svoje položaje, medtem pa se ruske sile umikajo in prerazporejajo, da bi se osredotočile na vzhod in jug Ukrajine. Tam potekajo srditi spopadi in obstreljevanje s strani Rusije. Po podatkih britanskih obveščevalnih služb ukrajinska vojska v spopadih v bližini glavnega mesta Kijev ruske sile potiska nazaj. Ukrajinska vojska je ponovno zavzela več vasi in napreduje, na severovzhodu države pa so ukrajinske sile po hudih bojih zavarovale ključno pot v vzhodnem Harkovu, navaja današnje poročilo britanskega obrambnega ministrstva.