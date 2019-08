WizzAir ukinja letalsko povezavo iz Ljubljane v Bruselj

Madžarski nizkocenovni letalski prevoznik WizzAir z zimsko sezono 2019/2020 ukinja povezavo med Ljubljano in Brusljem oz. Charleroijem. Kot so za Slovensko tiskovno agencijo povedali v družbi Fraport Slovenija, linija ni dosegla prevoznikovih pričakovanj.

V upravljavcu ljubljanskega letališča se sicer v naslednjih mesecih nadejajo nekaterih novosti. Poleg povezave med ljubljanskim letališčem in belgijskim letališčem Charleroi, ki služi tudi kot drugo letališče za Bruselj, bo WizzAir v zimski sezoni ukinil letenje na še nekaterih drugih linijah med evropskimi letališči, so še navedli v Fraportu Slovenija. Dodali so, da je ukinjanje manj donosnih povezav in vzpostavljanje novih v letalski panogi povsem običajen in nikoli končan proces.