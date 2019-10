Wizzair z Brnika v Bruselj tudi pozimi

Madžarski nizkocenovni letalski prevoznik Wizzair bo z Brnika v Bruselj letel tudi pozimi. Za to zimsko sezono je sicer avgusta že napovedal ukinitev povezave in ponovno vzpostavitev letov za 31. marec 2020, toda vodstvo družbe je spremenilo odločitev. Leti na bruseljsko letališče Charleroi bodo po novem od 19. decembra ob torkih, četrtkih in sobotah.

Po stečaju Adrie Airways, ki je dnevno letela v belgijsko prestolnico, je vrnitev na Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana in povezavo z Brusljem napovedal tudi Brussels Airlines, ki je del Lufthansine skupine.