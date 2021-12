Z 10. januarjem v kino, hotel in na smučanje le s PC pogojem

Po novih določbah italijanske vlade bodo od 10. januarja večino socialnih in rekreativnih dejavnosti dovoljevali le cepljenim in prebolevnikom. Za druženje v javnih prostorih (tako na zaprtem kot na prostem) bo torej obvezen pogoj PC. Ta pa ne bo obvezen za službo oziroma bo vlada o tem odločala 5. januarja.

KJE BO VELJAL PC POGOJ?

PC pogoj (prebolevniki in cepljeni) bo z 10. januarjem (in do 31. marca, ko naj bi se izredno stanje izteklo) obvezen za vožnjo s kakršnimkoli javnim prevoznim sredstvom (z letalom, avtobusom, vlakom, ladjo, podzemnim vlakom in deželnim vlakom). Obvezen bo tudi za vstop v hotele in druge počitniške nastanitve, ravno tako za udeležbo na civilnih in verskih obredih, šagrah ter sejmih, koncertih in kongresih. Samo cepljeni in prebolevniki bodo lahko sedeli v restavracijah, obiskovali bazene in centre za dobro počutje (tudi na prostem). Enako bo veljalo za športne dejavnosti in vstop v kulturna, rekreacijska in socialna središča, tako tudi za smučanje. Poleg tega bo po novem maksimalna zasedenost športnih objektov 50-odstotna na prostem in 35-odstotna v zaprtih prostorih.

KARANTENA

Cepljenim s poživitvenim odmerkom proti covidu-19 in cepljenim z dvema odmerkoma, ki so preboleli covid-19 pred manj kot štirimi meseci, v primeru stika z okuženim z novim koronavirusom ne bo treba v samoizolacijo, bodo pa morali imeti pet dni po stiku z okuženo osebo negativni test na okužbo. Nič pa se ne spremeni za osebe, ki se niso cepile proti covidu-19. Po stiku z okuženo osebo jih še vedno čaka desetdnevna karantena in nato negativen test.

ZAŠČITNE MASKE

Nošenje zaščitne maske je obvezno tako na prostem kot v zaprtih prostorih (tudi v belem režimu ukrepov). Po novem pa bo za določene kraje obvezno nošenje FFP2 maske, in sicer v kinu, gledališču, drugih kulturnih prostorih ter športnih objektih (tudi na prostem). Maska FFP2 je še vedno potrebna za vožnjo na javnih prevoznih sredstvih.