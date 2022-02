Z atlantsko vremensko fronto od ponedeljka padavine, v gorah nov sneg

Anticiklon nam zagotavlja še danes in jutri sončno vreme. Za včerajšnjo oslabljeno vremensko fronto z burjo priteka bolj suh zrak. Vetrovi bodo v ponedeljek ob približevanju atlantske vremenske fronte obrnili od jugozahoda, od koder bodo pritekali bolj vlažni tokovi.

Danes in jutri bo povečini sončno, pihala bo šibka do zmerna burja, ki bo jutri oslabela.

V ponedeljek bo oblačno in bolj vlažno. Občasno se bodo zlasti v popoldanskih urah pojavljale manjše krajevne padavine. V noči na torek in v torek bo oblačno in deževno, padavine se bodo okrepile. V severnih goratih predelih nad nadmorsko višino okrog 700 metrov bo snežilo. Pihali bodo južni vetrovi, ki bodo v noči na sredo predvidoma obrnili v burjo.

V sredo se bo vreme izboljšalo in bo precej sončno, mestoma bo lahko oblačno ali zamegljeno.