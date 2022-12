Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so okrog 12. ure posredovali na avtocesti A28 pri Fontanafreddi na Pordenonskem, kjer je 68-letni voznik zapeljal z avtocestne rampe in silovito trčil v varnostno ograjo. Prepeljali so ga v pordenonsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Zdravniki so ugotovili, da je utrpel več poškodb.

Na kraju so bili tudi varnostni organi in gasilci.