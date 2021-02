Z avtom drvel, nato pretepel nič hudega slutečega tekača

Policisti koprske policijske uprave so v petek prejeli obvestilo iz Zdravstvenega doma v Postojni, da imajo v oskrbi poškodovanega moškega. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 60-letni Postojnčan tekel, nasproti pa mu je z neprilagojeno hitrostjo pripeljal voznik osebnega avtomobila, ljubljanskega registrskega območja. Postojnčan mu je nakazoval, naj upočasni, voznik pa je ustavil vozilo, stopil ven, zatem pa zmerjal in žalil tekača in ga s pestjo večkrat udaril. Nato se je odpeljal naprej. Policisti iščejo nasilnega voznika.