Z avtom na bok

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes popoldne posredovali v Polcenigu na Pordenonskem, kjer je voznica izgubila nadzor nad avtomobilom in trčila v varnostno ograjo ter se nato prevrnila na bok. Na kraju so ji nudili najnujnejšo zdravstveno oskrbo, nato so jo z reševalnim vozilom prepeljali v pordenonsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli z rumeno triažno kodo. Na kraju so bili gasilci, ki so voznico potegnili iz avtomobila, pri čemer so tudi zavarovali kraj nesreče in odpravili njene posledice. Priletel je med drugim reševalni helikopter. Vzroke nesreče preiskujejo karabinjerji.