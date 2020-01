Z avtomobilom rešili več koal (video)

Medtem ko se gasilci, vojaki in prostovoljci v Avstraliji borijo s plameni, zaradi katerih naj bi po nekaterih virih poginila že milijarda živali, je svet obkrožil videoposnetek, ki ga je objavil Micah Lovegrove. V njem je mogoče opaziti avtomobil, v katerega so spravili več koal, ki so jih nato odpeljali in rešili s Kengurujevega otoka. Dva bratranca sta namreč v prejšnjih dneh na tak način poskušala rešiti čim večje število živali z enega izmed najbolj prizadetih območij.

Požari, ki že več mesecev divjajo v Avstraliji, so od septembra zahtevali 25 žrtev, zgorelo je skoraj 2000 domov. Škoda po navedbah Združenja avstralskih zavarovalnic znaša najmanj 700 milijonov avstralskih dolarjev (434 milijonov evrov), v petek pa pričakujejo nov vročinski val.