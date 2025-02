V Osoppu na Videmskem je danes opoldne 77-letni voznik izgubil nadzor nad svojim avtomobilom in zapeljal v obcestni jarek. Na kraj so prispeli reševalci deželne službe 118, gasilci in karabinjerji. Iz razbitin so ga potegnili gasilci, zdravstveno osebje pa je nato le ugotovilo njegovo smrt. Podlegel je hudim poškodbam. Preiskovalci so ugotovili, da ni imel pripetega varnostnega pasu.