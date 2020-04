Z burjo bo prehodno pritekal občutno hladnejši zrak

Glavnina oslabljene hladne vremenske fronte je že prešla večji del Slovenije, kjer so se pojavljale padavine, meja sneženja pa se je spuščala. Poslabšanje je v glavnem obšlo FJK, kjer povečini ni bilo padavin ali je padlo le nekaj dežja za vzorec. Ni ravno izključeno sicer, da bo v prihodnjih urah ponekod lahko še padlo nekaj kapelj dežja ali da ponekod lahko nastane kakšna manjša ploha.

Za vremensko fronto bo pritekal občutno hladnejši zrak. V prihodnjih urah bo zapihala burja, temperatura se bo spuščala. Popoldne bo v glavnem zmerno oblačno ali spremenljivo in vetrovno. Precej hladneje bo kot zjutraj.

Jutri in v četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Noči bodo mrzle. V primerjavi z donedavnim dogajanjem bodo temperature za okrog 10 stopinj Celzija nižje. Zjutraj se bo živo srebro razen ob morju marsikje spustilo do le nekaj stopinj Celzija nad ničlo, najvišje dnevne temperature pa bodo malo nad 15 stopinj Celzija. V četrtek bo postopno že nekoliko topleje. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 20 stopinj Celzija.