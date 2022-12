Z burjo izboljšanje in ohladitev

Vremenska fronta postopno zapušča naše kraje in se bo v popoldanskih urah dokončno oddaljila. Opoldne so se ponekod, zlasti v južnih predelih dežele, še pojavljale padavine. V prihodnjih urah bodo povsod ponehale in se bo od severozahoda postopno razjasnilo.

V Tržaškem zalivu je zapihala burja, ki je dopoldne dosegla hitrost 60 km/h, popoldne se bo nekoliko okrepila. Pritekati bo začel vse hladnejši zrak, živo srebro se bo spuščalo.

Jutri bo povečini sončno. Jutro bo mrzlo. Najnižje nočne temperature bodo okrog ničle, le ob morju bo kakšna stopinja Celzija več. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 8 stopinj Celzija. Burja bo postopno oslabela in ponehala.

V ponedeljek bo še povečini sončno ali zmerno oblačno. Jutro bo mrzlo, temperature bodo povečini nižje od jutrišnjih. V nižinah in na Kraški planoti se bodo povečini spustile za več stopinj Celzija pod ničlo, ob morju do okrog ničle. Najvišje dnevne vrednosti pa bodo podobne nedeljskim.

Od torka bo postopno več vlage in oblakov. Ozračje bo zamegljeno, mestoma bo možno občasno rahlo rosenje.