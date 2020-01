Z burjo prehodna ohladitev

S severovzhodnimi tokovi prehodno priteka hladnejši celinski zrak. Ozračje se je že danes v gorah občutno ohladilo, medtem ko bo ohladitev v nižinah občutnejša jutri, saj se je v nižjih slojih doslej zaradi temperaturnih obratov že itak zadrževal razmeroma hladen zrak.

Temperature se bodo prehodno spustile v zimsko normalnost. Ohladitev bo zlasti v gorah kratkotrajna, saj bo že od jutrišnjega dne v višinah spet začel pritekati občutno toplejši zrak. V nižjih slojih se bo hladen zrak zadržal še kakšen dan in bodo ponovno nastajali temperaturni obrati.

Radiosonda iz Rivolta je včeraj opoldne na višini 1500 metrov namerila -3,5 stopinje Celzija, temperatura je povsem skladna z dolgoletnim povprečjem oz. celo nižja. Današnjega podatka še ni na razpolago, predvidoma bi morala biti temperatura v višinah podobna včerajšnji ali še nekoliko nižja. Že jutri pa bo v višinah spet pritekal toplejši zrak.

Burja medtem v Tržaškem zalivu piha s hitrostjo do okrog 80 km/h, temperature pa se spuščajo. V današnji noči se bo živo srebro na Kraški planoti in ponekod na Goriškem spustilo pod ledišče, ob morju pa do malo nad ničlo.

V prihodnjih dneh se bo nadaljevalo sončno vreme. Burja bo postopno oslabela in ponehala. V gorah bo iz dneva v dan topleje, medtem ko se bo mrzel zrak v nižinah ob umirjenem ozračju zadrževal še nekaj dni.

Zračni tlak bo medtem jutri ob zelo solidnem anticiklonu presegel 1045 hektopaskalov, kar je zelo visoka vrednost. Posledice bodo vidne zlasti na morju, oseka bo namreč občutna.