Z burjo sonce in ohladitev

Z burjo se je vreme po pričakovanjih ohladilo in razjasnilo. Najnižje nočne temperature so se na Kraški planoti in na Goriškem spustile do okrog 3 stopinj Celzija, ob morju pa je deželna meteorološka opazovalnica namerila najnižjo nočno temperaturo okrog 7 stopinj Celzija. Zapihala je zmerna do močna burja, Navtični inštitut je nameril najmočnejši sunek 83 km/h. Sončno in v primerjavi z donedavnim dogajanjem razmeroma hladno vreme se bo nadaljevalo tudi jutri in v četrtek, ko bo burja postopno slabela. Nočne temperature bodo ponekod, zlasti v zatišnih legah, še nekoliko nižje od današnjih, čez dan pa se bo živo srebro povzpelo do okrog 10 stopinj Celzija.

Gasilci so medtem sporočili, da so davi v Barkovljah morali posredovati zaradi podrtega drevesa pri nekem javnem lokalu, nekajkrat pa so posredovali tudi zaradi pozabljenih odprtih oken, ki so zaradi burje ogrožala varnost.