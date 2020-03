Z delom na daljavo proti koronavirusu

Kljub težavam in hudi krizi, ki jo koronavirus povzroča v družbi in v gospodarskem sektorju, je treba razmišljati pozitivno. Položaj ni tako kritičen in je zato potrebno odzvati se na izziv, podjetniki in zaposleni pa – če je to mogoče - lahko pomislijo na delo na daljavo (t.i. smart working). Drugače pa se lahko trenutek, ko so npr. trgovine prazne in podjetja poslujejo manj, izkoristi za tečaje poklicnega izobraževanja ali druge oblike ažuriranja, poleg tega pa se lahko usmeri dejavnost v druge sektorje. Skratka, nujna je izrazita fleksibilnost, saj se lahko zgodi, da je podjetje zaradi primera virusa primorano prilagoditi se iz dneva v dan.

To je ocena podpredsednika Slovenskega deželnega gospodarskega združenja in upravitelja podjetja Infordata s sedežem na Opčinah Marka Petelina, ki smo ga vprašali za mnenje glede vpliva novega virusa covid-19 na gospodarstvo in glede najprimernejših ukrepov na ta izziv.

