Z domačimi viri Slovenija zadovoljila polovico potreb po energiji

Z domačo proizvodnjo energije je Slovenija lani zadovoljila približno polovico potreb po energiji, in sicer 52 odstotkov. Lani je domača proizvodnja energije v Sloveniji dosegla 148.000 tetrajoulov, preostalo potrebno količino je uvozila.

Največ energije je proizvedla Nuklearna elektrarna Krško, in sicer 42 odstotkov. Sledijo obnovljivi viri energije, ki so skupaj s hidroenergijo prispevali 32 odstotkov, za njimi pa premog s 25 odstotki.

V strukturi oskrbe z energijo pa so tudi lani prevladovali naftni proizvodi s 34-odstotnim deležem; delež jedrske energije je bil skoraj 22-odstoten, delež energije iz obnovljivih virov (vključno s hidroenergijo) 17-odstoten, delež premoga 16-odstoten in delež zemeljskega plina 11-odstoten.

Količina energije, namenjene za končno rabo, je lani dosegla 211.000 TJ. Največji delež te energije je bil namenjen rabi v prometu, in sicer 40 odstotkov, sledijo predelovalna industrija s 27 odstotki, gospodinjstva z 21 odstotki in preostala raba s kmetijstvom z 12 odstotki. V gospodinjstvu je bilo največ energije, 61 odstotkov, namenjen za ogrevanje prostorov, 17 odstotkov pa za razsvetljavo in električne naprave.