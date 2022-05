Z dronom odkrili 23 delavcev na črno

Finančna policija je v sklopu preiskave, pri kateri je sodeloval inšpektorat za delo, na Videmskem in Pordenonskem z dronom odkrila 23 delavcev brez veljavne delovne pogodbe. Vsi so tuji državljani, zaposleni v kmetijskih podjetjih. Ovadili so enega podjetnika in prekinili dejavnost štirih kmetijskih podjetij.

Preiskava je potekala na kmetijskih površinah med krajema San Vito al Tagliamento in Morsano. Pri enem od kmetijskih podjetij je bila celotna delovna sila, sedem delavcev, zaposlena na črno, pri ostalih pa več kot polovica. Med njimi so bili štirje prosilci za azil in trije nezakoniti pribežniki.

Zakon za delodajalca ob vsakem zaposlenem delavcu na črno predvideva globo 1800 evrov, povišano za 20 odstotkov v primeru zaposlitve nezakonitih tujih delavcev ali pribežnikov.