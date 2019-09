Z italijanskimi letali so želeli na Reko, a so jih Hrvati prestregli

Hrvaški policisti so na aerodromu na Krku včeraj, ob stoletnici italijanske zasedbe Reke, pridržali peterico italijanskih državljanov, ki so želeli z dvema letaloma poleteti do Reke. V njihovi prtljagi so policisti odkrili zastave Kraljevine Italije in raznovrstni propagandni material, povezan s proslavljanjem D’Annunzieve zasedbe. Pridržanim osebam, starim 23, 56, 63, 70 in 74 let, ki so na kvarnerskem otoku pristali z dvema ultralahkima letaloma, so policisti preprečil vstop na hrvaško ozemlje.

»Šlo je za načrtovano invazijo,« poroča hrvaški medij Dnevnik, po podatkih katerega naj bi nostalgičarji na Reko nameravali priti z avtobusi, motornimi kolesi in ultralahkimi letali. Po poročanju Novega lista so včeraj z letališč v Pescari (rojstno mesto D’Annunzia), Turina in Trsta proti Hrvaški poleteli trije avioni tipa Piper. Hrvaške obveščevalne službe so bile seznanjene z njihovim prihodom, katerega namen je bilo proslavljanje zasedbe Reke. Letalom so preprečili vstop v hrvaški zračni prostor, zagrozili so jim tudi z intervencijo vojaških letal, zato so se »nostalgiki« vrnili v Italijo. Tu naj bi štirje letalci sedli v drugi letali in spet poleteli proti Hrvaški. Pristali so na Krku, kjer so jih pričakali policisti in odvedli na razgovor.

»Posadka« je svoj podvig napovedala prek Facebooka: